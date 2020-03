Incredibile epilogo dell'esordio americano di Anthony Joshua: al Madison Square Garden, il messicano Andy "the destroyer" Ruiz lo mata in 7 riprese e gli strappa le 3 cinture dei Pesi Massim...

Come prevedibile, l'ultima tappa è poco più di una passerella per Carapaz, che riesce a difendere il consistente vantaggio della vigilia su Nibali. Roglic scavalca Landa in classifica e sale...

Giro d'Italia: Bilbao bis sul Monte Avena. Carapaz ipoteca il successo finale Nino De Maio Il basco dell'Astana si impone in volata su Mikel Landa, bravissimo a lavorare per tutta la tappa al servizio di Carapaz. Nibali ci prova, ma non basta....

Giro d'Italia: Chaves torna a sorridere. Secondo uno sfortunato Vendrame Nino De Maio Ancora una volta la fuga arriva fino in fondo e a trionfare è il colombiano Chaves, che uno dopo l'altro stacca tutti gli avversari. Secondo Vend...

Giro d'Italia: La prima volta di Cima, beffato il gruppo Nino De Maio Il corridore della Nippo Vini- Fantini va in fuga con con Denz e Maestri e conquista la tappa resistendo al ritorno del gruppo, con Ackermann che...

Giro d'Italia: Ciccone domina il Mortirolo e vince la tappa. Nibali scavalca Roglic in classifica Nino De Maio L'abruzzese entra nella fuga di giornata e batte Hirt nella volata a due finale. Nibali attacca sul Mortirolo e guadagna terreno su Roglic e Yates. Carapaz resta in maglia r...

Giro d'Italia: Benedetti conquista la Cuneo-Pinerolo. Polanc è la nuova maglia rosa Nino De Maio L'italiano della Bora-Hansgroe batte in volata altri quattro uomini che erano con lui sin dalla fuga del mattino. In fuga anche Polanc che toglie...

Giro d'Italia: Ewan concede il bis a Novi Ligure. Viviani lascia la corsa Nino De Maio L'australiano batte gli altri velocisti in volata al termine di una tappa piatta. Terminate le tappe adatte ai velocisti, Viviani annuncia il ritiro....

Giro d'Italia: Modena sorride a Démare. Ancora secondo Viviani Nino De Maio Il francese della Groupama, ben lanciato da Guarnieri, vince lo sprint finale. Maxi-caduta nel finale, coinvolti Ackermann e Moschetti....

Giro d'Italia: Sprint vincente di Ewan. Secondo Viviani Nino De Maio L'australiano fa lavorare la squadra per cento chilometri, tenendo sotto controllo tutte le fughe e capitalizza sul traguardo di Pesaro. Sul podio Viviani e Ack...

Giro d'Italia: Pello Bilbao vince a L'Aquila. Valerio Conti difende la maglia rosa Nino De Maio Dopo una lunga fuga, lo spagnolo dell'Astana beffa gli altri attaccanti e si prende la tappa. Buona la prestazione di un generoso Formolo. Conti ...

Giro d'Italia: La fuga premia Masnada. Conti è la nuova maglia rosa Nino De Maio Per la prima volta in quest'edizione del Giro la fuga arriva fino in fondo. Trionfa Fausto Masnada. Stravolgimento in classifica generale, con tutti gli uomini della fuga nella top 10 e Vale...

Giro d'Italia: Bis di Ackermann sotto il diluvio. Dumoulin si ritira Nino De Maio Il tedesco della Bora batte Gaviria in volata sotto la pioggia battente. Dumoulin prova a partire, ma non ce la fa ed è costretto al ritiro. Ancora in rosa Roglic...

Giro d'Italia: Carapaz beffa i velocisti. Dumoulin cade e perde 4' Nino De Maio In una tappa segnata dalle cadute nel finale, l'ecuadoriano della Movistar sorprende i velocisti rimasti con lui e si prende la quarta tappa. Roglic resta in ro...

Giro d'Italia: Il VAR premia Gaviria. Decisivo il declassamento di Viviani Nino De Maio Il veronese domina la volata, ma viene squalificato a causa di un contatto con Moschetti. Gaviria, che aveva concluso in seconda posizione, si prende tappa e ma...

Giro d'Italia: Ackermann show a Fucecchio. Battuti in volata Viviani e Ewan Nino De Maio Dopo la vittoria del GP di Francoforte, il tedesco conferma il suo eccezionale stato di forma, regalandosi il primo successo in un grande giro. Secondo Viviani, davanti a Ew...

Il Giro d'Italia 2019 è partito da Bologna [fotogallery] Alessandro Gamberi L'edizione numero 102 del giro ha preso il via con una cronometro individuale a Bologna. Primoz Roglic è la prima maglia Rosa....

Roglic come da pronostico: è lui la prima maglia rosa del Giro 102! Nino De Maio Nella cronometro di Bologna, Roglic regola tutti i suoi avversari. Sorprende Nibali, ottimo terzo. Leggermente sotto tono Dumoulin. Ciccone è la ...

Presentazione Giro d'Italia 102: si parte oggi da Bologna Nino De Maio Con una cronometro di 8 km parte oggi il Giro d'Italia. Anche Nibali tra i favoriti per la vittoria finale. Primo grande giro senza il Team Sky, che diventa Ine...

Ackermann trionfa al GP di Francoforte. Interrotta la striscia di Kristoff, che durava da 4 anni Nino DeMaio Già dimenticata la caduta al Tour of the Alps per il portacolori della Bora Hansgrohe, che va a vincere in volata la RadKlassiker, battendo Degenkolb e Kristoff. Ottimo quarto posto per Cimo...

A Geoghegan Hart la prima tappa del Tour of The Alps. Quinto Froome, buona la prova di Nibali Nino DeMaio Geoghan Hart si impone in volata nella prima tappa del Tour of The Alps. Buona la prova di Nibali, che prova ad attaccare ai -14, ma poi viene ripreso. Caduto A...

LIVE Pro 14 - E' il momento della verità. Che partita! La spunta Munster 37-28 Francesco Palma Treviso e Munster si giocano una grande fetta della loro stagione. I leoni per i play-off, la Red Army per il primo posto di conference. Alle ore 20 Benetton-Munster in dire...