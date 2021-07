Tokyo 2020: Ennesimo bronzo dall'arco

Tokyo avara oggi in questa giornata. Una sola medaglia per i nostri azzurri e azzurre, ma parecchie soddisfazioni di altro genere, slegate dalle finali.

Bronzo ennesimo e ventesima medaglia totale per la nostra Lucilla Boari: prima nella specialità del tiro con l'arco individuale ed attesa da tutta l'Olimpiade, in una disciplina che ci vede spesso protagonisti.

Buone notizie dal beach volley, dove la coppia Lupo-Nicolai continua a vincere e fanno tre su tre, mentre male Carambula-Rossi. Il volley ritrova il sorriso e la sua forza e batte l'Iran 3-1 come set.

Buone notizie che arrivano dal nuoto: Paltrinieri in finale nei 1500 Stile Libero per difendere Rio e il suo titolo, 4x200 femminile stile libero c'entra la finale con una favolosa Pellegrini e record italiano fatto in 3:55:79.