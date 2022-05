Giro d'Italia: Volata di... Potenza per Bouwman

Tappa che cancella quella noiosa di ieri. Arrivo in Basilicata dinamico e molto bello per una fuga che ha rivisto Dumoulin in una versione gregario niente male.

Tappa che viene consegnata a un super Bouwman che si prende Potenza e la maglia azzurra in una bella volata. Secondo Mollema che sbaglia probabilmente i tempi e terzo un ottimo Formolo che mostra delle ottime doti da scalatore.

Chiude quarto un Dumoulin stanco, ma che dimostra di mettere in piedi un grande lavoro di squadra e quinto un Villella che arriva al traguardo staccato e stanco dopo l'ultimo GPM. Sesto Kamna che perde, come detto, la maglia azzurra.

Settimo un ottimo Albanese che si stacca bene nella volata dal gruppo, ottavo Almeida che prende qualche secondo, nono Valverde che poteva mostrare cose diverse in salita e decimo Carapaz per una Ineos che ha tirato parecchio il gruppo.