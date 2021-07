Tokyo 2020: Altre medaglie in giornata per gli azzurri

Giornata di medaglie anche oggi per la spedizione azzurra, ma prima di parlare delle gare è doveroso un omaggio. Dopo 16 anni bellissimi, lascia il nuoto Federica Pellegrini. Lascia la donna e la campionessa che ha fatto sognare l'Italia intera. Fede non è stata solo l'emblema e la bandiera italiana alle Olimpiadi, ma Federica è il Nuoto. Quello sport logorante, faticoso e che ha visto sue rivali cadere e cedere prima di lei. Oggi la Divina lascia lo sport con un settimo posto nella sua finale dei 200 stile e passa le consegne a ragazze nate o bambine, quando lei incantava ad Atene 2004. Grazie Federica, grazie per averci insegnato il nuoto.

Oggi medaglie che arrivano dal nuoto con il bronzo di Federico Burdisso nei 200 metri farfalla; altro bronzo che arriva dal canottaggio e dai ragazzi del quattro senzaCastaldo, Di Costanzo, Lodo e Vicino. Argento nella scherma a squadre specialità sciabola con Montano, Curatoli, Berrè e Samele che battono ungheresi in semifinale, ma si arrendono alla Corea del Sud troppo forte. Buone notizie dal pugilato da parte di Irma Testa che tenta la finale. Batterie del nuoto in nottata non perfetta.

Cattive notizie dal basket con i nostri sconfitti 83-86 dall'Australia, la quale punta al podio ed è ricca di NBA come Mills degli Spurs, Baynes e Ingles o Della Vedova. Per noi, bene Fontecchio e Mannion e sabato al Nigeria sarà decisiva per il secondo posto. Delusione doppia dal tennis: finisce il sogno di Giorgi: doppio 6-4 dalla Pliskova in quarti e quello di Fognini, sconfitto da Medvedev in tre set. Bene la Pallavolo maschile che batte il Giappone padrone di casa 3-1.