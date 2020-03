Tokyo 2020: La situazione Olimpiadi e Covid

Le stiamo aspettando da quattro lunghi anni dopo quelle di Rio del 2016. Ma le Olimpiadi e una estate all'insegna dei cosidetti sport minori rischia di essere macchiata dal virus del terrore.

Il CIO ha assicurato che i Giochi per ora si faranno e rimangono in programma: il Giappone ha assicurato che i dati sanitari sul Corona virus sono assolutamente nella norma, la Cina non registra nuovi contagi e la Corea del Sud sta andando verso la stabilità. Preoccupa molto la situazione di Europa (Spagna e Italia in testa) e degli USA dove il virus è arrivato molto dopo, ma che rischia di mettere a rischio la vita di milioni di persone.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha però fatto notare come terrà la situazione sotto controllo e come si evolverà: non è certo lo svolgimento, ma per ora non sono state cancellate. La fiaccola è arrivata in Giappone dalla Grecia e inizierà il suo percorso in terra di Sol Levante per mostrare la sua sacralità a milioni di giapponesi che l'aspettano. Intanto, il CONI e nella persona del suo presidente Malagò, ha chiesto delle certezze al presidente Bach del CIO e di decidere in modo definitivo entro e non oltre Giugno. I nostri atleti continuano la preparazione in attesa di risposte: tutti vogliono esserci ai Giochi da Tamberi alla Cagnotto, ma in sicurezza di salute come condicio sine quam no. La nostra tuffatrice ha già detto come Tokyo sarebbe la sua ultima occasione e che se la rimandassero di un anno lei non parteciperebbe, ma Tania lo aveva già detto dopo Rio eppure eccola li pronta a farci sognare dal trampolino.

Il nostro nuoto sarebbe pronto a regalare medaglie con i giovani da Paltrinieri a Quadarella, passando per Detti e Pellegrini a darci medaglie. Tuffi Cagnotto-Dallapè sarebbero le certezze, la scherma ci può regalare sempre emozioni ed occhio alla pallavolo femminile e maschile. In attesa di decisioni ufficiali e magari di un virus che molli la sua presa sul mondo e possa fare accorrere persone di tutto il mondo nella capitale giapponese, noi italiani ci siamo, siamo uniti e pronti per tifare i nostri azzurri, sperando che possiamo farlo in sicurezza e assoluta serenità. Per quanto ci riguarda, come redazione, vi terremo aggiornati come possiamo con tutti i risultati sportivi olimpici qualora ci fosse la possibilità di disputare le gare.