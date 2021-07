Tokyo2020: Altra pioggia di medaglie per i nostri azzurri

Piovono medaglie dal Giappone in questa terza giornata di giochi olimpici. Prime medaglie che arrivano dal nuoto, dove arriva argento atteso nella 4x100 stile libero a squadre staffetta e bronzo nei 100 rana con Martineghi.

Argento nello skeet, specialità del tiro a volo, con Diana Bacosi nel femminile. Altro argento arriva dalla scherma e dal fioretto maschile con una grande prova di Garozzo.

Negli altri sport, crolli delle ragazze del 3x3 contro i favoriti Giappone (22-10) e USA (17-13). Brava la Giorgi nel tennis che batte 6-3 6-1 la Vesnina, mentre male i doppi e Sonego. Passa Fognini contro Gerasimov.

Crollo della pallavolo maschile che prende un secco 3-0 dalla Polonia. Federica Pellegrini accede in semifinale nei 200 libero con il quindicesimo tempo e fa difficoltà nelle virate e tempo davvero alto in batteria. Sconfitta 8-1 dal Canada nel softball per le nostre ragazze.