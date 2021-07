Tokyo 2020: Due bronzi e un argento le medaglie di oggi

Altra giornata di medaglie per le azzurre e tutte dal femminile. Bronzi che arriva dal Judo con Marta Centracchio, bravissima a vincerla per atteggiamento passivo dell'olandese al golden score e l'altro bronzo arriva dalla scherma e dalle nostre ragazze della spada femminile che riscattano un individuale non perfetto. Argento che arriva dal sollevamento pesi con Giorgia Bordignon.

Nel 3x3 di basket, ragazze che giungono ai quarti, ma vengono sconfitte dalla Cina 19-13 in una partita non tra le più facili. Pari 6-6 del Settebello contro la Grecia nella pallanuoto e pallavolo femminile che porta in dote la seconda vittoria contro la Turchia per 3 set a 1.

Nel nuoto, finale per la Pellegrini e per Paltrinieri. Pioggia di medaglie di legno per le ragazze della ginnastica a squadre femminile, ma occhio al ritiro della Biles (americana bravissima e nota per aver denunciato le violenze all'interno della Nazionale americana del loro medico) e occasione per la nostra Vanessa Ferrari per portare a casa il corpo libero.