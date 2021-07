Tokyo 2020: Oro italiano nel Taekwondo con Dell'Aquila

Piovono medaglie a Tokyo 2020. Arriva il metallo più prezioso per i nostri ragazzi e giunge dal Taekwondo. La disciplina di arti marziali sorride al nostro Vito Dell'Aquila che batte in rimonta e in un terzo round perfetto il tunisino Jendoubi. Medaglia totalmente inattesa.

Softball che vede la terza sconfitta delle nostre ragazze: se contro USA e Australia erano state meno nette, con il Giappone non c'è storia ed è 5-0 delle ragazze di casa. Nel basket 3x3 si parte decisamente bene contro le mongole 15-14 la vittoria, ma arriva la sconfitta 19-16 contro la Francia, vittoriosa in rimonta.

Parte invece benissimo la pallavolo azzurra maschile: sofferenza ma vittoria al quinto set per i nostri azzurri. 26-28 Canada il primo set, 25-18 per la squadra nord americana nel secondo. Blengini mette i nostri in riga e 25-21, 25-18, 15-11.