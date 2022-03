Gp Qatar: Pole di Vietti in Moto2

Dopo una Moto3 movimentata, scende in campo una Moto2 assolutamente interessante già in Q1 per la presenza di parecchi italiani.

Q1 che, al contrario, non ci vede protagonisti con i nostri tutti fuori: migliore prestazione di Arenas che entra in Q2 e potrebbe essere una variabile impazzita. Secondo che passa Aldeguer nella sua prima qualifica in Moto2 e seguiti da Bendsneyder e Baltus. Fuori, dicevamo, i nostri DallaPorta, Corsi, Fenati, Zaccone e Antonelli.

In Q2, pura meraviglia e una qualifica favolosa: pole presa da Lowes, ma cancellata per penalità e allora pole per il nostro Vietti e si vola verso una gara magnifica. Secondo sarà il nostro Arbolino e domani due italiani dalle prima fila. Terzo Lowes e quarto Salac, autore di una bellissima qualifica.

Ogura segue gli altri, ma il giapponese va rispettato. Augusto Fernandez si rimette li davanti e completa un weekend perfetto, segue Dixon, Aldeguer che vola dopo il Q1 e Canet sempre davvero veloce a chiudere i dieci.