Gp Olanda: Moto2 tra Augusto Fernandez e Garzo

Due sessioni della Moto2 che parlano nettamente spagnolo. Prima sessione dominata da Augusto Fernandez per una bella prova in 1:36:744. Seconda casella per Raul Fernandez staccato di 143 millesimi, ma che si piazza davanti al compagno Gardner nella loro lotta mondiale tra KTM. Quarto Navarro con la sua Boscoscuro, quinto il primo dei nostri che risponde al nome di Corsi. Sesto un Chantra di buonissimo livello, settimo Bezzecchi su una pista che non ama particolarmente e ottavo Manzi. Bene Roberts nono e decimo DiGiannantonio a chiudere l'Italia della Moto2.

Nella seconda sessione, miglior tempo per Garzo a sorpresa in 1:47:617. Secondo il buon Augusto Fernandez sempre veloce e in ritardo di 34 millesimi solo. Terza casella per Bulega con 494 millesimi di ritardo, ma che si fa rivedere davanti finalmente. Quarto un Canet che risale la china, quinto Roberts che approfitta della pioggia per mostrare se stesso. Sesta casella per Lowes che cancella una mattinata pessima, settimo Dixon che risale, ottavo Vierge. Nona casella per Bezzecchi e costante decimo DiGiannantonio, ma questi due ci si aspetta qualifica diversa.