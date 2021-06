Gp Olanda: Gara davvero sofferta, ma Raul Fernandez la vince

Moto2 che mette in piedi una bellissima gara. Assen dimostra la forza e la cattiveria di un pilota pazzesco: Raul Fernandez la vince di forza, alla sua maniera con una rimonta che cancella la brutta gara tedesca. Il pilota spagnolo riapre il Mondiale e la lotta con il compagno Gardner che chiude secondo e guadagna molto in una gara complessa.

Bellissima prova delle due Vds: terza casella per Fernandez Augusto che ritrova il podio e i punti dopo un periodo negativo. Stesso discorso per il quarto posto di Lowes che ritrova un buonissimo weekend e ritrova quello del Qatar. Quinto posto pesante per il nostro Bezzecchi: Marco compie una impresa favolosa e sistema delle qualifiche per nulla perfette. Cade DiGiannantonio in modo strano a nove giri dalla fine ed enorme peccato per il nostro pilota che stava venendo su molto bene. Sesto un ottimo Ogura che sta davvero facendo grandi progressi.

Settimo Navarro che completa un Assen da assoluta rivelazione e sembra volere rimettere a posto se stesso. Ottavo Vierge bravo a rimontare una situazione spinosa ad un certo punto della gara, nono Schrotter non perfetto ancora e decimo il nostro Vietti, bravissimo anche lui a risalire in gara.