Gp Silverstone: Gardner mette il match point

La Moto2 mette una grande fetta di Mondiale nelle mani di Gardner. Una vittoria presa di forza in un duello bellissimo con Bezzecchi in stile moto3. Il nostro pilota chiude secondo, ma per entrambi punti e podio pesanti. La caduta di Raul Fernandez in curva dodici lancia questi due verso la lotta Mondiale, ma situazione migliore per il vincitore.

Terza posizione per un ottimo Navarro con una rimonta spettacolare e veloce e podio che torna per il team Boscoscuro dopo Valencia 2019. Quarta casella per un Lowes partito bene, ma calato in gara. Quinto DiGiannantonio: bravissimo il nostro pilota a duellare con Augusto Fernandez che chiude sesto.

Settimo Canet che prosegue molto bene la sua stagione, ottavo Vierge in una Yamaha Petronas che piace molto in uno sviluppo interessante della Moto2. Nono un Ogura ancora lontano e decimo Roberts.

Chiude dodicesimo Vietti, quattordicesimo Bulega ed entrambi a punti.