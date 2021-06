Gp Catalogna: Riassunto delle libere Moto2

Due sessioni della Moto2 molto interessanti e che hanno detto cose molto utili.

Nella prima sessione, tempo migliore di Augusto Fernandez in 1:43:703. Secondo Lowes staccato di 150 millesimi, ma il pilota inglese a Barcellona è un pericolo. Terza casella per un ottimo Gardner e quarto Raul Fernandez con le due KTM che continuano la loro lotta interna. Quinto Bezzecchi che continua a guardare quelli davanti, sesto Garzo con una Kalex che stupisce. Settimo Bendsneyder che si rivede protagonista dopo il Qatar. Ottava casella per Vierge, nono Dixon e decimo Navarro. In ombra i nostri piloti e assente Roberts.

Seconda sessione che ritrova il suo leader con Raul Fernandez e la sua KTM Ajo che firma il miglior tempo in 1:43:687. Raul precede Gardner e le posizioni della gara del Mugello si invertono. Tempi comunque alti quello del secondo arrivato. Terza casella per Lowes sempre a guardare le sportellate dei due davanti. Quarto Augusto Fernandez in un Q2 meritato, quinto Vierge che risale dalla mattinata. Sesto un Bezzecchi non troppo perfetto e per nulla veloce, settimo si rivede Ogura versione Moto3, ottavo Canet ed eccolo lo spagnolo veloce e preciso. Nona casella per DiGiannantonio, dopo la pessima mattinata e decimo Schrotter. Roberts si conferma delusione e male anche gli italiani non citati.