Gp Olanda: Uno-due KTM e Raul Fernandez in pole davanti a Gardner

Moto2 che regala la sua griglia nel nome della marca KTM. Pole position che va a Raul Fernandez capace di mettere la moto davanti a tutti e confermare la terza sessione. Seconda casella per Gardner e nel team Ajo sarà una partenza da cardiopalma.

Terza casella per Augusto Fernandez che la merita dopo la terza sessione di libere dove ha mostrato grande voglia di vincere e lottare. Quarta posizione per un Lowes che in qualifica tira fuori il suo carattere e lo mostra. Solo quinto Canet, ma risultato positivo per un pilota che partiva dal Q1.

Sesto Garzo: qualifica perfetta dello spagnolo e precisa, veloce e per nulla facile. Settimo Ogura che conferma di stare bene e ottavo un Navarro sceso di prestazione. Solo nono Bezzecchi ed ennesima gara in rimonta per lui e decimo Dalla Porta che sembra avere una bella confidenza con Assen.

Undicesimo Arbolino e dodicesimo Vietti a chiudere gli italiani li davanti, ma gara che ci si aspetta tra le due moto li in prima fila.