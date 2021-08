Gp Stiria: Alla Moto2 non piace cambiare e pole di Gardner

La Moto2 è sempre con dominio KTM, ma questa volta è Gardner a confermare la moto più veloce e prendersi una pole che aiuta davvero molto. Seconda casella per un ottimo Ogura che la tira al massimo, ma terzo Bezzecchi è una notizia che da davvero speranza ai nostri colori in questa categoria.

Solo quarto Raul Fernandez che dovrà partire bene e andare di velocità a riprendere il compagno di squadra per non perdere subito terreno e punti pesanti. Quinto un buon Canet da testare in gara: lo spagnolo nella gara tende a calare e questo potrebbe essere il tema a lui legato.

Sesto Augusto Fernandez con la sua VDS che funziona bene e conferma Assen, settimo Lowes un po in calo dalle ultime prestazioni e, per entrambi, ci sarà da soffrire. Ottava casella per Dalla Porta e, finalmente, Lorenzo si vede protagonista dopo i suoi exploit in Moto3.

Nono Chantra e per lui altro best personale in qualifica e decimo Schrotter che lo si deve aspettare ancora in questa stagione di passaggio. Dodicesimo un ottimo DiGiannantonio, mentre crollo di Arbolino e Roberts.