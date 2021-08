Gp Stiria: Risuona inno di Mameli per Bezzecchi

La Moto2 è trionfo italiano. E' la gara e il momento di gustare un Bezzecchi leader dalla prima curva che ha guidato benissimo e fa suonare un Inno di Mameli del quale non siamo stanchi. E' una estate italiana e la Moto2 si unisce a questa splendida stagione riaprendo il suo Mondiale. Secondo un ottimo Canet su una pista che lo ha spesso e volentieri visto protagonista e altra gara guidata davvero bene.

Terzo un Augusto Fernandez che trova un podio importante e in rimonta, dopo una partenza e una prima parte di gara non perfetta. Solo quarto Gardner e questa posizione rischia di pesare in classifica per una KTM abituata fino ad oggi troppo bene.

Quinto Ogura che sbava molto in gara sul bagnato e sesto un immenso Vietti: Celestino fa la rimonta della giornata e piazza la sua moto in aiuto di Bezzecchi e adesso potrebbe diventare un alleato importante per il suo compagno. Solo settimo Raul Fernandez che salva una gara per nulla perfetta e fatta di molti errori.

Ottavo un Chantra che conferma il suo essere protagonista delle varie cerimonie della Moto2 odierna e del weekend intero. Nono Vierge che entra in top ten dopo una qualifica da dimenticare e la costanza del decimo posto di Schrotter.