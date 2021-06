Gp Catalogna: Seconda consecutiva per Gardner

Gara di Moto2 con lo stesso esito del Mugello: Vittoria decisamente più agevole per Gardner che allunga sul compagno e sul Mondiale. Una lotta che si prefigura solo tra KTM, ma stavolta per il vincitore è più facile.

Secondo Raul Fernandez che domina la gara per qualche pezzo, ma ne ha decisamente di meno del compagno e lo dimostra. Terza casella per un Vierge in spolvero che riesce a ritrovare il podio. Quarto un ottimo Bezzecchi che prova fino alla fine a tenere il passo del catalano, ma soffre troppo.

Quinto Augusto Fernandez per una VDS che trova il rookie spagnolo e perde un Lowes in netto calo che chiude settimo in una gara davvero storta e mai davvero pericoloso e ora il Mondiale si complica. Sesto Bendsneyder che crolla nella seconda parte di gara, in particolare nelle ultime curve a due giri dalla fine.

Ottavo un Schrotter che continua a stare li, ma no riesce a dare lo scatto, nono Chantra che approfitta della caduta tra DiGiannantonio e Garzo. Decima casella per Roberts che salva un weekend storto.