Gp Olanda: Classifica combinata Moto2

Moto2 che regala i due leader del Mondiale a due volti. Raul Fernandez piazza il miglior tempo nella terza sessione e si fa seguire da tutti gli altri. Secondo il nostro Bezzecchi: Q2 meritato e prime due sessioni complicate cancellate e messe alle spalle. Costante Augusto Fernandez e terzo gradino importante e da confermare nella qualifica.

Quarto tempo per Navarro che migliora in terza sessione come Chantra a sorpresa quinto e in Q2 inatteso. Solo sesto un Lowes per nulla perfetto che migliora il tempo, ma non trova quel guizzo. Stesso discorso per il settimo posto di Gardner ed è la faccia storta della KTM in questa sessione. Ottavo un Ogura da considerare per il podio, molto migliorato dalla prova opaca di ieri e Q2 preso nella terza sessione. Nono Vietti e secondo italiano in Q2 e due moto per Sky VR46 in Q2. Decimo un ottimo Arbolino.

Chiudono il Q2 DiGiannantonio che migliora i tempi di ieri, Dalla Porta che si gode il secondo round delle qualifiche per una delle prime volte in stagione e Schrotter con il ritorno di Luthi a chiudere. Malissimo Vierge, Roberts e lo stesso Bulega dal Q1.