Gp Olanda: Classifica MotoGp combinata per le qualifiche

La terza sessione di libere ci regala un Q2 del tutto inatteso. Miglior tempo è ancora quello di Vinales in tre sessioni davvero dominate dal pilota spagnolo. Seconda casella per Quartararo in mood qualifica e tutte e due le Yamaha ufficiali in Q2 con polemiche annesse nel box per un discorso di copiatura del set up tra i due piloti. Terza casella per Pol Espargaro che guida una HRC davvero in ripresa.

Quarta casella per Aprilia e per un Aleix Espargaro che sta davvero sviluppando un progetto della moto italiana che vede una luce inattesa. Quinto Mir e sesto Rins ed entrambe le Suzuki in Q2 è una notizia in una stagione non perfetta.

Settima la LCR Honda e Q2 manco a dirlo per Nakagami ancora che fa volare il team satellite della casa giapponese. Ottavo Oliveira e Q2 preso per KTM che ha mostrato qualche llimite in queste libere. Nono Rossi: di questi tempi, Vale in Q2 fa notizia. Un Q2 preso in una terza sessione spumeggiante di Yamaha a livelli che mancava. Decima la migliore delle Ducati quella di Miller.

Fuori dal Q2 Zarco a sorpresa per una terza sessione da dimenticare. Fuori anche Marquez che sembrava potesse superare il taglio, ma Assen fa fatica e lo mostra. Solo dodicesimo Bagnaia e una Ducati che senza rettilinei fa difficoltà a tirare su il Desmo.