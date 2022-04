Moto Gp - L'Aprilia conquista l'Argentina: vittoria di Aleix Espargaro

VITTORIA STORICA per Aleix Espargaro che ottiene la sua prima vittoria in Moto GP in Argentina regalando anche la prima vittoria all' Aprilia. Nel terzo appuntamento stagionale del Motomondiale, il catalano classe 89 sale per la prima volta sul gradino più alto del podio nella 200esima gara in carriera in MotoGp e per di più diventa il leader in classifica generale. Premio meritato dopo anche la bellissima pole position di ieri.

All'ippodromo di Termas de Rio Hondo, si registra un pieno di piloti spagnoli (con tutte moto italiane o quasi), con Jorge Martín (Ducati) in 2° posizione e Alex Rins (Suzuki), terzo. Il primo italiano è Pecco Bagnaia, quinto.

Nota di margine: nove piloti diversi sono saliti sul podio in queste prime tre gare evidenziando così un grande equilibrio nella classe regina in questo 2022. Tra sette giorni nuovo atto a Austin,