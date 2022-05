Gp Francia: Pole position pazzesca di Bagnaia

Qualifiche pazzesche in Francia e Italia assoluta protagonista a casa loro. Pole position bellissima. e guadagnata nel terzo settore per un super Bagnaia in 1:30:450 e, come a Jerez, continua ad evere un gran passo. Secondo un Miller davvero positivo e due nuvole rosse li davanti.

Terza casella per Espargaro con Aprilia che fa un grande lavoro su una pista non adattissima alla loro moto e si piazza davanti a Quartararo che chiude quarto, ma occhio al Diablo in gara e alle sue partenze da dietro. Quinto un fantastico Bastianini che ritrova la moto, ma perde un po in alcuni tratti della pista.

Sesto un ottimo Zarco che commette un passo indietro rispetto a ieri, ma chiude comunque bene il suo turno e la sua griglia. Settimo Mir dopo essere passato da protagonista dal Q1 e settimo Rins per le due Suzuki (che lascerà il prossimo anno) che trovano la top ten.

Nono un Martin che arriva da un bellissimo Q1 pure lui e decimo Marquez abbastanza lontano ancora da se stesso. Undicesimo Pol Espargaro con l'altra HRC e chiude dodicesimo Nakagami che salva solo la terza sessione di libere.

Tredicesimo Bezzecchi, migliore degli esclusi. Crollo di Vinales che non trova la Q2 dopo delle buone quarte libere e ancora crisi per Morbidelli e per un Marini non perfetto come nella penisola iberica.