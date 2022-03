Gp Indonesia: Pole position per Quartararo

Pole di Quartararo che vale doppio in Indonesia. Dopo le critiche in Qatar, è una Yamaha che dimostra di mettere bene li davanti la loro forza. Il Q1 però è stata la vera battaglia: Italia protagonista nella prima sessione con Bagnaia e DiGiannantonio che passano il round.

Prima sessione di qualifiche che ha lasciato fuori Marini e Bezzecchi e dispiace davvero molto per due piloti che stavano davvero facendo un miracolo. Cade Marquez e si toglie un Q2 che, in verità, non avrebbe forse meritato: la Honda dava davvero poche sicurezze e digiuno dello spagnolo che continua.

Pole di Quartararo pesante e che scaccia i dubbi e le critiche alla Yamaha post figuraccia del Qatar. Secondo Martin e terzo Zarco con un ottimo ultimo run e due Ducati che vedono la prima fila su una pista non certo adatta a sfruttare il Desmo con pochissimi rettilinei.

Quarta casella per Binder e occhio a KTM che potrebbe essere la variabile impazzita. Quinto Bastianini che sembrava averne meno di altri e solo sesto Bagnaia: solo perchè ha perso occasione davvero di una prima fila che sembrava alla sua portata a tema di cronometri. Settimo Oliveira e grande prova del portoghese, ottavo Rins che riscatta una quarta sessione di libere che lo aveva visto con la moto in fiamme e riscatta Suzuki in ombra con Mir.

Nono Miller avvolto da troppi dubbi e decimo Espargaro Aleix con Aprilia che lo tradisce facendolo cadere quando sembrava potesse magari migliorare la sua posizione.