Gp Catalogna: Ecatombe Italia a Barcellona! Vince Quartararo in solitaria

Sole e caldo a caratterizzare Barcellona, ma nube nera sui piloti italiani in un Gp davvero pazzo e bellissimo. Vince Quartararo: gara perfetta del pilota francese che la domina da subito, gestisce benissimo la gomma come solo lui sa fare e chiude una gara con una vittoria che è davvero pesante anche per il Mondiale. Aleix chiude quinto con la sua Aprilia in modo roccambolesco: non si accorge che mancava ancora ultimo giro e parte a festeggiare il podio in modo assolutamente normale, salvo poi accorgersi che aveva festeggiato prima del tempo.

Bagnaia cade alla prima curva del primo giro rischiando di decapitare con la ruote posteriore il colpevole Nakagami che rischia davvero tanto con il casco del giapponese che sfiora la ruota di Pecco. Seconda casella per un ottimo Martin davvero indiavolato e un podio pesante e giusto, terzo il tranquillo Zarco che guarda il duello davanti a lui senza mai entrare in bagarre e quarto un positivo Mir che riscatta le qualifiche.

Sesto l'unico italiano superstite li davanti Marini che si salva dopo le cadute di Bezzecchi, Bastianini e DiGiannantonio e porta a termine la gara. Settimo un redivivo e positivo Vinales, ottavo Binder e nono Oliveira per due ottime KTM aala fine e decimo Alex Marquez, dopo la caduta brutta di ieri in FP4. Tredicesimo l'altro italiano Morbidelli.