Gp Olanda: La doppietta italiana Bagnaia-Bezzecchi

Italia da trenta e lode nell'università della MotoGp e quello che aspettavamo da tanto tempo. Un Bagnaia perfetto e preciso, veloce e senza difetti e guida perfetta. Dalla prima curva è stato subito in testa, lasciando le storie tese tra Espargaro e Quartararo.

Il Diablo sbaglia alla cinque e si stende a terra e rischia molto anche Aleix che è bravo a rimanere in sella. Seconda casella per un super Bezzecchi: l'accademy di Rossi vola e due piloti cresciuti nel ranch del Dottore che si piazzano li davanti. Terza casella per Vinales con una gara molto precisa dello spagnolo che torna ad essere dentro dal primo secondo con la testa nella gara.

Quarta casella per Aleix Espargaro che recupera molto bene dalla quindicesima posizione al secondo giro e riapre il Mondiale che lo vede solo distante di 21 punti da Quartararo. KTM quinta con un ottimo Binder che stacca il dominio italico di moto nelle prime posizioni.

Sesto Miller che recupera posizioni con un long lap dovuto scontare, ma bravissimo a rientrare. Settimo Martin che spinge meno rispetto al solito, ottavo Mir e decimo Rins e tra le due Suzuki si rivede Oliveira.

30 e lode meravigliosa laurea ad honorem per Bagnaia strameritata e doppia gioia Italia pre vacanza in attesa di Silverstone ad inizio Agosto.