Gp Catalogna: Pole strepitosa di Aleix Espargaro

Barcellona porta una Aprilia in pole: Aleix Espargaro domina tutte le sessioni e le qualifiche e si porta a casa una pole pesante in 1:38:742 mettendola davanti a tutti e dimostrandosi caldo per la gara e mettendo il fiocco alla perfezione del lavoro di Aprilia.

Secondo un buonissimo Bagnaia che si ritrova in qualifica con un buon passo e terzo Quartararo fresco di rinnovo al 2024 con Yamaha, ma che riesce a mettere la moto giapponese in una posizione sempre complicata da prendere in terra catalana. Quarto uno strepitoso Zarco che sembrava avercene, ma ha sbagliato il giro d'attacco decisivo.

Quinto un ottimo DiGiannantonio che riprende il discorso iniziato al Mugello con la pole e una seconda fila interessante, viste le difficoltà di Bastianini che non supera neanche il taglio del Q2 per pochissimi millesimi. Sesto un ritrovato Martin e attenzione al suo possibile ritmo gara di domani, Rins settimo con la Suzuki e Mir fuori in Q1. Ottavo Vinales, dopo il miglior tempo nel Q1.

Nono Marini e dispiace per Bezzecchi fuori in Q1 di poco come Bastianini e decimo un Pol Espargaro abbastanza ombroso. Undicesimo Miller in netto calo e con una KTM che potrebbe aspettarlo la prossima stagione e dodicesimo Nakagami, passato al pelo dal Q1. Caduta pesante e interessamento del polso per Alex Marquez e continua sfortuna in famiglia dopo l'operazione di Marc.