Gp Olanda: Ancora Vinales perfetto nella seconda sessione

In archivio anche la seconda sessione e miglior tempo sempre di Vinales. Libere all'insegna della Yamaha, ma tempi alzati sul bagnato in 1:33:241. Seconda casella per Binder staccato di 159 millesimi e Vinales non riesce a fare il vuoto vero. Terzo Quartararo in netto miglioramento dalla mattinata, ma 250 millesimi di ritardo pesano.

Quarta casella per Marquez e la sua HRC e Marc entra in Q2 ed è una notizia per un pilota che sembra davvero guarito. Solo quinto Mir, ma decisamente in salita dalla mattinata e ci si deve aspettare pilota diverso. Sesta casella per uno Zarco meno perfetto di quello visto in mattinata e una Ducati che conferma di faticare. Settimo Rins e due Suzuki che tornano in top ten.

Ottavo Miller che salva la Ducati ufficiale, nono Aleix Espargaro con Aprilia e nuovo Q2 preso e decimo Pol Espargaro per due Honda HRC li davanti in top ten. Crollo di Petrucci sceso undicesimo.

Rossi diciottesimo e Bagnaia diciannovesimo per una Italia della MotoGp che sembra mostrare una piccola crisi in quel di Assen.