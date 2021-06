Gp Catalogna: Zarco il migliore nella seconda sessione

Cambia tutto nella seconda sessione della MotoGp. Miglior tempo per un ottimo Zarco in 1:39:235 in una pista che torna ad essere favorevole alla Ducati. Seconda casella per un Morbidelli che si stacca di solo 21 millesimi e la Yamaha mostra di essere in grado di giocare.

Terza casella per Quartararo in netto miglioramento dalla mattinata e solo 166 millesimi di ritardo per il leader mondiale. Quarta posizione per Binder: KTM comunque presente anche in questa seconda sessione e dimostra di stare bene. Quinto un ottimo Bagnaia e Q2 preso in questa sessione per la migliore delle Ducati ufficiali.

Sesto Vinales e dimostra di essere un pilota che potrebbe essere vero protagonista, ma aspettare la qualifica rimane d'obbligo. Settimo Miller con terza Ducati in top ten. Ottavo la sorpresa Bastianini e seconda sessione pazzesca per lui. Nono Espargaro con Aprilia e decima la Honda del fratello.

Marquez solo quindicesimo, Rossi ancora nelle retrovie e cala molto un ottimo Oliveira dopo la bella mattinata.