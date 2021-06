Gp Catalogna: Miglior tempo di Aprilia con Aleix Espargaro

In archivio la prima sessione della MotoGp sul circuito di Barcellona e tempo migliore messo a segno da Aleix Espargaro in 1:40:378. Un bellissimo tempo per lui e per Aprilia tornata forte nelle piste calde e che si conferma quella vista in Qatar.

Seconda casella per un ottimo Morbidelli staccato di pochissimi millesimi. La migliore delle Yamaha è una Petronas e Morbido dimostra che in Spagna trova il suo habitat ideale. Terza casella per un ottimo Pol Espargaro: HRC che mostra le sue idee e mostra una moto diversa dal Mugello e molto più di prestazione.

Quarta casella per un Vinales molto buono dopo un Italia lontano dalle posizioni vere e che comincia bene in questa prima sessione. Quinto Zarco e migliore delle Ducati come sempre che precede il leader del Mondiale Quartararo solo sesto e occhio al francese su questa pista.

Settima KTM con Oliveira e attenzione al portoghese che già in Moto2 ha sempre fatto bene qui. Ottavo Mir con la Suzuki: moto giapponese campione del mondo che non avrà Rins che si è operato al braccio e a cui mandiamo un forte abbraccio. Nono Miller: prima Ducati ufficiale in classifica e ancora non perfetta la moto Rossa. Decimo Bagnaia al momento in Q2, ma per nulla positivo.

Tredicesimo marquez davvero stoico dopo i dolori patiti al Mugello, quindicesimo Rossi e quattordicesimo Petrucci.