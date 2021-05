Gp Mugello: Pole di Raul Fernandez in Moto2

Mugello che chiude le qualifiche con la Moto2. Pole position di Fernandez: bella prova del secondo in classifica generale che piazza un 1:50:723 e gran tempo. Seconda casella per un ottimo Lowes che parte in mezzo alla prima fila e potrebbe essere importante per provare la fuga. Terza casella per un Navarro versione migliore e un Mugello davvero positivo, in attesa di capire la gara.

Quarta casella per il leader del mondiale Gardner in ritardo dalle prime posizioni di mezzo secondo. Il primo italiano è DiGiannantonio quinto, sesto Arbolino e settimo Bezzecchi e questo terzetto dovrà cercare di guadagnare subito dallo starter della gara. Ottavo un ottimo Vierge , nono Schrotter e decimo Roberts.

Solo undicesimo DallaPorta, ma in crescita dopo le libere. In ombra Canet, ma reduce da una operazione complicata pre Toscana. Gara alle 12:20 domani.

Per quanto riguarda il Q1, malissimo tutti i piloti che hanno preso parte alla sessione: i qualificati nel Q2 non hanno brillato, mentre crollo di Bulega su una pista che gli piace e decisamente lontano da quello della Moto3 Arenas nel suo primo anno però in questa categoria.