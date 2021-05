Gp Mugello: Roberts la prima, Lowes la seconda

In archivio anche la sessione di Moto2 in libere che hanno sorriso solo a piloti stranieri.

Nella prima sessione, tempo migliore per Roberts in 1:51:746: il pilota americano precede un ottimo Gardner di 238 millesimi e terzo Lowes a 258 millesimi, ma primi tre davvero molto vicini. Quarta casella per Fernandez in KTM e bella prova del leader del mondiale che precede Arbolino quinto. Sesta la Kalex di Augusto Fernandez, settimo Vierge in ripresa, ottavo Bezzecchi. Solo nono Schrotter nella sua complicata stagione e decimo DiGiannantonio.

Seconda sessione che cambia le carte e Lowes si prende il miglior tempo in 1:51:385. Seconda casella per un Raul Fernandez staccato di 184 millesimi e questi due si potrebbero giocare la pole. Terza casella per un Navarro in spolvero e grande prova di Bezzecchi che chiude con il quarto tempo e Q2 per lui. Conferma la quinta casella Arbolino e secondo italiano in Q2, sesto DiGiannantonio e saliamo a tre piloti per giocarci la pole in casa nostra. Solo settimo un Gardner in assoluta difficoltà dalla mattinata ottima, ottavo Vierge e Q2 pesante per lo spagnolo. Nona casella per Roberts e decimo Schrotter in Q2. Male i nostri altri piloti tutti che passeranno, al momento, dal Q1.