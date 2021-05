Gp Francia: Seconda sessione nel nome di Zarco e Quartararo

Le Mans terra di Francia e seconda sessione dominata da due piloti transalpini. Prima casella e miglior tempo per Zarco in 1:31:747 e tempo molto migliorato rispetto alla mattinata. Seconda casella Quartararo che si migliora e si stacca di solo 95 millesimi e attenzione ad una Yamaha che potrebbe aprire situazione interessante e terza casella per Vinales, dopo una mattinata anonima.

Quarta casella la conferma di Pol Espargaro e HRC ancora veloce e da seguire. Risale la Petronas di Morbidelli che rientra nelle dieci posizioni di testa e nono Rossi con la sua. Petronas che migliora la sua posizione e conferma di avere belle sensazioni da confermare in qualifica, soprattutto il 46.

Sesto Oliveira e KTM altra conferma dalla mattinata. Settimo Miller con tempi migliori, ma lontano dai primi. Ottava casella per Marquez: spagnolo comunque positivo in queste prime due sessioni e resta da capire in qualifica. Decimo un ottimo Nakagami.

Malissimo Mir (protagonista di una caduta) e delude Bagnaia. Rins ancora lontano e scomparsa in modo strano delle due Aprilia.