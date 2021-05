Gp Francia: Miller il migliore nella prima sessione

Prima sessione in Francia assolutamente nel nome della Ducati. Miglior tempo per Miller che chiude in 1:38:007 su una pista davvero adatta alla moto italiana. La prova di ciò è la seconda casella per Zarco, nonostante un ritardo assolutamente pesante di più di un secondo.

Terza casella per un Mir tornato: il campione del mondo mette a referto una bella prestazione, nonostante i due secondi di ritardo. Quarta e quinta le due Honda HRC: Pol Espargaro chiude davanti ad un ottimo Marquez che dimostra di aver cancellato Jerez entrambi. Sesta casella, a sorpresa, per Salvadori: Aprilia è veloce e lo abbiamo detto, ma il pilota italiano non aveva mai chiuso così bene.

Solo settimo Bagnaia, ma la Ducati di Pecco ci abitua alla qualifiche e alla gara ai risultati. Ottavo un ottimo Oliveira per una KTM che segue un progetto importante nella classe regina e nono un Rins non perfetto.

Decima casella per l'altra Aprilia di Espargaro e tutte e due in top ten fa sognare e sono quattro le moto italiane nei primi dieci (due Ducati e due Aprilia). Solo tredicesimo Morbidelli e quattordicesimo Rossi con le Petronas in netta difficoltà, ma Vale salva un Jerez da dimenticare in questa prima sessione. Solo sedicesimo Quartararo, ma al rientro dopo l'operazione al braccio.