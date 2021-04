Gp Spagna: Binder il più veloce nella prima sessione

In archivio la prima sessione sul circuito di Jerez de la Frontera per la MotoGp. Come sempre le sorprese non sono mancate: miglior tempo per Binder in KTM in 1:38:013. Molto veloce la moto austriaca su una pista adatta a guidare e molto lunga. Risale Aleix Espargaro con l'Aprilia al secondo posto: 1:38:204 il suo tempo e seconda casella che conferma le affinità tra Spagna e Qatar. Terza casella per il fenomeno di casa Marquez: Marc dimostra il suo feeling con Jerez, pista che lo ha visto autore di gare meravigliose in solitaria.

Quarto Bagnaia: pista dai lunghi rettilinei e il motore Desmo può dare la scossa, ma resta da capire le temperature se saranno alte o no. Quinta casella per Quartararo e passo in avanti per la Yamaha su una pista sempre molto complicata e mai banale. Sesta casella per Zarco e ci aspettiamo conferme dopo Portimao. Settimo Oliveira e il pilota portoghese dimostra di stare crescendo nella categoria.

Ottava la HRC di Espargaro e la dimostrazione di avere la forza del compagno in uno come Marquez aiuta anche lui a migliorare e a tirare fuori se stesso. Nono un Vinales non perfetto su una pista con cui fatica a trovarsi, decimo Mir. Italiani chiudono dodicesimo Morbidelli, ventesimo Rossi, dietro a Petrucci e Bastianini. La notizia comunque rimane che i primi 17 sono in meno di un secondo di distacco e seconde libere molto interessanti.