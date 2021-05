Gp Spagna: Gardner e Lowes dominano le due sessioni

Archiviate anche le prime due sessioni della Moto2. Spettacolo sul circuito spagnolo: nella prima sessione, miglior tempo per Gardner in 1:41:675 con il pilota australiano che conferma di essere davvero veloce. Seconda casella per Bezzecchi: il pilota italiano conferma le libere e chiude staccato di 122 millesimi. Terza casella per Lowes: il pilota inglese deve ritrovare se stesso dopo la caduta di Portimao in gara. Quarta casella per Fernandez che sembra ripartire bene e quinta posizione per Navarro che deve ritrovare varie cose di se. Sesta casella per un ottimo DiGiannantonio spento in Portogallo e settimo Augusto Fernandez che si rivede. Ottavo Chantra che, di solito, scompare nelle qualifiche e nono Roberts in calo e solo decimo Dixon e undicesima casella per Bulega.

Seconda sessione dove cambia tutto: tutti i piloti in un secondo, ma domina Lowes in 1:41:515. Gran tempo del pilota inglese da qualifica e si piazza davanti a Gardner, staccato di 259 millesimi e la pole sembra affare tra questi due, data la scomparsa di Bezzecchi nella seconda sessione. Terza casella per Dixon con 270 millesimi di ritardo e pilota che cancella la brutta mattinata. Quarta casella per Roberts e vale lo stesso discorso, quinto Raul Fernandez e attenzione al vincitore di Portimao. Bulega, migliore dei nostri, chiude sesto e passa in Q2. Settimo DiGiannantonio e altro italiano in Q2, ottavo un buon Vierge sulla pista di casa e nono Bezzechi in Q2, ma in netto calo. Decimo Augusto Fernandez. Crolla dodicesimo Navarro in Q2 comunque, si rivede Manzi undicesimo.