Gp Portogallo: Vittoria solitaria e fortunata per Quartararo

Gara davvero bella della classe regina. Vittoria in solitaria per Quartararo, seconda consecutiva dopo Losail. Stavolta il diablo è fortunato: bravo a comandare la gara, ma fortunato per la caduta sul finale di Rins che lo ha agevolato e, dopo Doha, prende la seconda vittoria e una Yamaha che vola, mentre non vola con Vinales che chiude undicesimo.

Seconda casella per Bagnaia: gara fantastica e tutta in rimonta per il pilota di Chivasso che tiene la seconda piazza e che mette a frutto il Desmo Ducati per tenere Mir terzo e una Suzuki che si diverte molto nella prima pista guidata. Quarta casella per Morbidelli, che approfitta delle cadute e, in particolare di quella di Zarco, e consegna una Petronas vicino al podio e rimette a posto la giornata per il team, complice la caduta di Rossi quando era in undicesima casella.

Quinto Binder e KTM non perfetta, sesta casella per Aleix Espargaro e per una Aprilia che piace e conferma il Qatar. Settimo Marquez: dopo un anno, torna e dimostra di poter lottare con i primi nella prima parte e poi tiene i tempi, ma fa i conti con una moto che sgroppa un po. Ottavo l'altro Marquez con Alex autore di una bella gara e vicino a suo fratello. Nono super Bastianini che rimane assolutamente vivo come rookie e decima una bella prova di Nakagami.