Gp Portogallo, Moto2: Vittoria del rookie Raul Fernandez e cade Lowes

Moto2 davvero bellissima. La vittoria va al rookie Raul Fernandez alla prima vittoria dopo il secondo posto a Doha. Stavolta il giovane pilota spagnolo mette a segno una rimonta stratosferica e mette in cascina una vittoria pesante. Seconda casella per Canet, autore di una gara nel suo stile che mostra ciò che questo pilota può essere. Terza casella per Gardner, ma un terzo posto meritato che vale doppio e che proietta il pilota di KTM in testa al Mondiale, complice una caduta spaventosa al secondo giro di Lowes.

Quarta casella per Roberts, carenato da Gardner all'ultima curva e che ha molto da recriminare e quinto un ottimo Augusto Fernandez. Solo sesto Bezzecchi: il pilota nostrano fa una bellissima prima parte di gara, salvo crollare malamente nella seconda. Settima posizione per un Vierge che è sembrato troppo poco aggressivo.

Ottavo Garzo, altro rookie interessante e nono Beauboir e decimo uno Schrotter non perfetto. Tante cadute dei nostri piloti con Manzi e Montella che hanno rischiato molto e distrutto le loro moto, mentre scintille di Bulega per un contatto.

Moto2 che ha un nuovo padrone, ma un campionato che sta diventando bellissimo e che dimostra di essere tornato molto competitivo.