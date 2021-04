Gp Portogallo: Seconde libere nel segno del binomio Ducati-Bagnaia

In archivio anche la seconda sessione della MotoGp. Classe regina che vede il ritorno scoppiettante della Ducati: miglior tempo quello siglato da Bagnaia in 1:39:866. Pecco torna a volare in una pista complicata per la casa italiana e mostra la sua pasta. Al secondo posto il campione del mondo Mir, staccato di 340 millesimi e rientrato in top ten e podio dopo una mattinata assente. Terza casella per un ottimo Quartararo, staccato di 419 millesimi, ma vicino al secondo posto e la Yamaha sta bene.

Solo quarto Rins, ma comunque molto motivato a fare un Portogallo da protagonista e quinta casella per Miller per le due Ducati ufficiali che sorridono. Sesto Marquez che entra in Q2, il primo della sua stagione e il primo dopo l'infortunio e dimostra di essere presente, anche se rimane da capire quanto per lottare per la pole che sarebbe incredibile.

Solo settimo Vinales, in ritardo rispetto alla mattinata, ma in Q2 quanto meno e ottavo Zarco, autore di un siparietto carino e sportivo con Miller che lo riporta ai box dopo che aveva avuto un incidente con la sua Pramac. Nono Oliveira con KTM che si riprende e decimo Nakagami. Scompare Petrucci dopo la mattinata ottima e Rossi e lo stesso Morbidelli continuano ad essere davvero lontani, mentre Aprilia assente ingiustificata.

Q2 che, al momento, vedrebbe: Bagnaia, Quartararo, Mir, Rins, Miller, Marquez, Vinales, Zarco, Oliveira,e Nakagami, dopo la bella prima sessione del giapponese. Fuori parecchi italiani, tra cui: Rossi e Morbidelli tra i primi inattesi, mentre per Marini e Bastianini e per lo stesso Petrucci era più atteso il Q1.