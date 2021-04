Gp Portogallo: Il più veloce è Vinales nella prima sessione

Archiviata la prima sessione delle libere del Gp del Portogallo sui saliscendi di Portimao. Il circuito e il tempo sorridono a Vinales che chiude in testa la sessione con 1:42:127. Maverick fa volare la Yamaha, la quale sembra lontana parente dello scorso anno. Seconda casella per Rins, staccato di pochi millesimi e con una Suzuki che sembra ancora non essere troppo veloce. Terza casella per lui: il Fenomeno con il 93 torna a volare e si piazza non lontano dai primi due. Marquez e la Honda un binomio perfetto e, al momento, non sembra aver perso nulla. Lo aspettavamo in Portogallo e lui non ha tradito le attese.

Quarta casella per la seconda delle HRC e Pol Espargaro dimostra di poter tenere la scia del suo compagno e potrebbe essere un buon rientro anche per lui e per una Honda assente in Qatar. Quinta casella, prima delle Ducati, quella di Zarco su una pista non adatta a loro. Sesto Bagnaia con la moto ufficiale Rossa e settimo un Quartararo, il quale conferma di non essere brillante nelle prime libere.

Ottava casella per Miller con la seconda Ducati ufficiale e la casa italiana italiana ha dei limiti su una pista dove fatica sempre che sia MotoGp o Superbike. Nono Alex Marquez e Honda che piazza la terza moto in topo ten, decimo Petrucci con la KTM Tech 3 che si fa vedere. Male Rossi solo undicesimo, ma meglio delle ultime gare in Qatar, Mir crolla tredicesimo e quattordicesimo Morbidelli e scompare Aprilia, grande sorpresa del Qatar.