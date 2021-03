Gp Qatar- Pole di Lowes in Moto2

Qualifiche della Moto2 in archivio e, dopo una mattinata di terze libere dominate dal caldo della pista e da tempi non meravigliosi, la prima pole della stagione è di Lowes. Pilota inglese assoluto protagonista delle libere conferma il tutto in qualifica con 1:58:726. Seconda casella per un ottimo Raul Fernandez, staccato di 100 millesimi circa e terza casella per Bendsneyder, assoluta sorpresa già nelle libere e davvero carico.

Quarta casella per Bezzecchi, ma attenzione a Marco: partire dietro potrebbe essere importante nel gioco delle scie e di farsi trainare. Quinto un ottimo Roberts, poleman lo scorso anno e conferma del pilota americano tra i primi. Sesto Gardner: australiano che doveva fare qualcosa di diverso e doveva essere con tempi molto migliori per un pilota atteso da una gara importante.Settimo Dixon e occhio alla sua Kalex (a proposito di questa moto otto su dieci in top ten a questo marchio). Nona casella per Navarro, dopo le libere nell'anonimato e dopo essere passato dal Q1. Ottavo DiGiannantonio, anche lui arrivato dal Q1 e ci fa piacere vederlo li, dopo una seconda sessione ieri da dimenticare.

Decimo il nostro Vietti: il pilota stellare ex Moto3 ci regala una bella rimonta anche lui dal Q1 in una Moto2 senza nulla di scontato. Solo undicesima casella per Bulega, dodicesimo Canet dopo l'exploit della terza sessione. Quattordicesimo DallaPorta, solo diciottesimo Arbolino e ventitreesimo Arenas.