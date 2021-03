Gp Qatar- Nella Moto2 il duello nelle libere è Bezzecchi-Lowes

Nella Moto2, primo ipotetico duello della gara già dalle prime e seconde libere. Nella prima sessione, tempo più veloce di Bezzecchi in 2:00:305 e Kalex che rimane la favorita. Seconda casella per Lowes di soli 16 millesimi e questi due sembrano i più accreditati per la gara. Terza casella per DiGiannantonio, staccato di 242 e che non tiene il passo dei primi due. Quarta casella per Bendsneyder, pilota da seguire in questa categoria. Quinto posto per Gardner, altro pilota che ha il ritmo interessante e sesto Dixon. Settima casella per Arenas, campione del mondo di Moto3 e ottavo Raul Fernandez. Nono Augusto Fernandez, ma peggiorato nel pomeriggio. Decimo Ogura, altro pilota dalla Moto3.

Seconda sessione a parti invertite: miglior tempo di Lowes in 1:59:959 e Bezzecchi secondo in 1:59:063 e differenza di pochissimo davvero. Terza casella e si rivede Roberts, pilota un po nascosto nella mattinata e in ritardo di 200 millesimi. Quarta casella per un Vierge che, con asfalto più freddo, rimane un bel pilota. Quinta casella per Gardner: il passo c'è, il problema rimane una guida ancora non perfetta. Sesta casella per Bendsneyder e attenzione a questo pilota dopo due belle sessioni. Settima casella per Bulega e ottima notizia per il nostro pilota dopo mattinata anonima. Ottavo Raul Fernandez e nono Dixon. Risale Schrotter dopo una mattinata non perfetta e manca davvero DiGiannantonio in una seconda sessione assente.