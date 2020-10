Moto Gp, Le Mans - Vince Petrucci dietro ad Alex Marquez e Pol Espargaro

Danilo Petrucci vince il GP di Francia davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro'. Per il 29enne di Terniè il secondo successo in MotoGP dopo il primo posto del Mugello 2019. In una gara corsa completamente sul bagnato, il Petrux al comando dall'inizio alla fine, riesce a resistere fino al traguardo agli attacchi di Alex Marquez e Pol Espargaro: "E' una sensazione incredibile - il suo commento - avevo un buonissimo feeling sull'asciutto, ma sono riuscito a farcela anche sul bagnato... Questo è un sogno, dedico la vittoria a tutte le persone che hanno creduto in me in questi tempi difficili".

Giornata storica anche per Alex Marquez che ottiene il suo primo podio in classe regina: il fratello di minore di Marc, dopo una prima parte della stagione al di sotto delle aspettative, chiude in seconda posizione davanti alla KTM di Pol Espargarò.

Quarta posizione per Andrea Dovizioso, in difficoltà con le gomme negli ultimi giri. Posizione che gli consente di avanzare e salire a 19 punti dalla vetta della classifica. Domenica da dimenticare invece per Suzuki e Yamaha: al primo giro cade alla curva 3 Valentino Rossi che è costretto a ritirarsi per il terzo weekend consecutivo. Male anche Franco Morbidelli con la Petronas è stato vittima di una caduta. Disastro anche per Quartararo e Vinales che chiudono molto indietro.

https://twitter.com/MotoGP/

Classifica del Mondiale

Quartararo 116 punti

Mir 105 punti

Dovizioso 97 punti

Vinales 96 punti

Nakagami 81 punti

Morbidelli 77 punti

Miller 75 punti