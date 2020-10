Gp Catalogna: Immenso Quartararo, ma Rossi è sfortunato

Torna a vince Quartararo! Dopo Jerez, il piccolo diablo si riprende la vittoria in una gara e la testa di un Mondiale davvero bellissimo e pieno di colpi di scena. Il francese non parte benissimo, ma mette in atto una gara di testa e di concentrazione massima. Quartararo aiutato dalla caduta di Rossi: Valentino subisce una chiusura di anteriore che lo fa scivolare mentre è secondo e stava tenendo un ritmo davvero da assoluto protagonista e poteva dire la sua.

Secondo Mir e altra rimonta pazzesca dello spagnolo che trascina Rins terzo per una doppietta Suzuki davvero bella ed importante. Quarta casella per Morbidelli, il quale subisce una calo nella seconda parte di gara da capire se per colpa della morbida che ha retto poco. Quinto un Miller che non ne aveva veramente per stare con i primi e si arrende subito.

Sesto un ottimo Bagnaia che risale in una gara davvero difficile già da ieri, settima una bella prestazione di Nakagami dopo una Misano sottotono. Ottavo Petrucci e gara perfetta di Danilo, mentre Dovizioso cade al primo giro toccato da Zarco e a terra entrambi, ma questa volta senza colpe del pilota Avintia. Chiude decimo cruchtloe, mentre Vinales nono in una gara davvero difficile, ma punti importanti e diciannove di ritardo dal leader.