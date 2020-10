Gp Catalogna: Strepitoso Marini immenso

Se ti chiami Marini, devi fare questa meraviglia. Luca è immenso parte bene e va a vincere una gara pazza, ma assolutamente controllata. Partenza sprint che lo fa volare via subito e tenere meritatamente la pole conquistata. Seconda casella per un ottimo Lowes: sfortunato al penultimo giro a prendersi il sorpasso del nostro Marini e arrendersi anche commettendo un lungo veramente sanguinoso.

Bella prova per DiGiannantonio e per una Speed Up che chiude terza in classifica e vola molto bene. Quarto posto di Navarro che completa una bella doppietta per una moto partita male nella stagione. Quinta casella per Roberts che rischia di vedere Bastianini molto vicino, ma Enea chiude sesto una gara non perfetta e passata nelle retrovie.

Settimo un buon Bezzecchi, anche lui partito male e per nulla in gara e ottavo Canet che segue la scia di Marco e beffa Ramirez, alla fine comunque nono e che dimostra di stare capendo la categoria. Decimo Schrotter che si divora il compagno Luthi, mentre cade Vierge e Baldassarri all'ultima curva non riesce a trovare i punti nella stagione davvero sfortunata, così come per Bulega.