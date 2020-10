Gp Catalogna: Morbidelli è pole. Terzo Rossi

Italia maiuscola anche nella MotoGp. Nel giorno del passaggio ufficiale di Rossi in Petronas nel 2021 e contratto firmato, è il suo futuro compagno di squadra Morbidelli a prendere la pole position catalana in 1:38:798. Una pole bellissima presa davanti al compagno attuale Quartararo, secondo per soli 210 millesimi, ma Morbido mette a segno una qualifica strepitosa sulla linea di quella di Misano uno.

Terza casella per Rossi: il Dottore batte un colpo e che colpo e mette la terza Yamaha in una prima fila tutta giapponese e la casa del Sol Levante deve solo sorridere. Vale in ritardo di 331 millesimi e moto non ancora veloce. Quarta la Ducati di Miller, vincitore del Q1,con Bagnaia fuori nel Q1 e dispiace per Pecco chiamato alla rimonta. Solo quinto Vinales, ma attenzione allo spagnolo se parte dietro può essere un brutto cliente. Sesto un positivo Zarco e speriamo stia buono.

Settima casella per Pol Espargaro e KTM non velocissima nella classe regina nella giornata di oggi. Ottava la Suzuki di Mir ed ennesima scomparsa di Rins. Nono Petrucci, mentre Dovizioso non supera il taglio e le Ducati fanno davvero troppa fatica nella loro pista. Decimo Binder e due KTM in top ten. Nakagami undicesimo dal Q1.