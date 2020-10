Gp Catalogna. E' tre! Pole di Marini in Moto2

Terza pole di giornata di nuovo italiana. In Moto2, gran pole position per Marini: Luca è il più veloce di tutti e chiude in 1:43:355 in terra catalana. Seconda posizione dove si rivede Navarro, staccato di 181 millesimi e questo distacco piace molto a noi italiani perchè Luca ha mostrato di essere veloce.

Terza casella per Lowes: il pilota inglese si stacca di 282 millesimi, ma occhio alla sua voglia di rientro nella classifica mondiale. Quarta casella per DiGiannantonio e finalmente due Speed Up veloci per la gioia di Luca Boscoscuro. Quinto un ottimo Dixon che potrebbe far saltare tutto li davanti. Sesto e parecchio ritardo per Bezzecchi: Marco dovrà fare la gara dai primi giri e guardare al podio il prima possibile senza stressare la gomma.

Settimo Roberts in calo rispetto alle prime gare dove aveva stupito, ottavo Ramirez non ancora perfetto l'ex pilota della Moto3 e nono Vierge il disturbatore della gara di Misano. Chiude decimo Gardner, mentre solo undicesimo Enea Bastianini.