Gp Emilia Romagna: Pole position per Vinales 

Misano non si smentisce nemmeno nel secondo atto e regala una Yamaha assoluta protagonista. Miglior tempo per Vinales: il pilota spagnolo mette a referto un 1:31:077, prestazione assolutamente da qualifica. Secondo un ottimo Miller: la moto del pilota australiano vince il Q1 davanti a Dovizioso e si stacca di solo 76 millesimi dal leader. Terza casella per Quartararo: il pilota della Petronas vuole riscattare la stagione e rimetterla in piedi e questo secondo atto a Misano potrebbe essere quello positivo e perfetto.

Quarta casella per Pol Espargaro e per una KTM che si può definire sempre meno la rivelazione della stagione. Quinto un ottimo Bagnaia: attenzione a Pecco che sul circuito romagnolo ha mostrato di far girare bene la sua Ducati Pramac e di meritare occasione in ufficiale. Sesta la seconda KTM con Binder, dal quale ci si aspetta qualcosa di importante.

Settimo un ottimo Rossi: qualifica migliore per il Dottore, ma in gara potrebbe ancora stupire come nel primo atto. Ottavo Morbidelli dopo il trionfo di Misano uno per ripetersi e nono un redivivo Petrucci e non può che fare piacere. Decima casella per il leader del Mondiale Dovizioso chiamato all'ennesima rimonta. In ombra Mir e Rins per una Suzuki tutt'altro che presente.