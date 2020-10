Gp Emilia Romagna: Pole position di Marini

La Moto2 non smette mai di parlare Italiano. Dopo la grande gara uno di Misano, le qualifiche del Gp Emilia Romagna ci regalano ancora soddisfazioni. la pole va al mitico Marini: il fratellino di sangue diverso di Valentino Rossi mette il miglior tempo in 1:35:271, dimostrando di essere davvero imbattile su questa pista. Seconda casella per Bezzecchi e doppietta Sky Racing Team VR46 fatta al completo: 36 millesimi il distacco per due Kalex straordinarie. Rovina la festa italiana Vierge in terza casella, ma con ritardo di 348 millesimi e nettamente più lento.

Quarta casella per Lowes non perfetto a dire il vero, mentre chiude quinto Bastianini un po meno in forma rispetto a gara uno, ma attenzione domani ad un animale da competizione come Enea. Sesta la Speed Up con Canet e solo nono Navarro e distaccato dal suo compagno di squadra e Luca Boscoscuro dovrà ristabilire qualche gerarchia. Settima una bella figura di Dixon e solo ottavo DiGiannantonio, ma Fabio può considerare dei miglioramenti. Decimo e finalmente in top ten Bulega da cui si deve aspettare una gara ai suoi livelli.