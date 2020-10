Moto Gp - Morbidelli vince a Misano. 2° Bagnaia e 4° Rossi 

A Misano sta prendendo forma la nuova generazione di pilota italiani: Fanco Morbidelli trova la prima vittoria in MotoGp nel Gran Premio di San Marino "Negli ultimi giri ho pensato tanto a 7 anni fa, quando correvo qui in Superstock. Avevo vinto e la sensazione era la stessa di oggi, ma adesso è ancora superiore. Sono sopraffatto dalle emozioni, posso solo dire grazie".

Il pilota della Petronas prende il comando al via e non lo molla più vincendo la gara precedendo la Ducati Pramac guidata da un altro italiano ovvero Francesco Bagnaia al ritorno dallo stop per infortunio. Poteva essere un podio tutto italiano, ma nell'ultimo giro la Suzuki di Joan Mir supera Rossi chiudendo terzo, ma ottimo quarto posto per il Dottore.

Anche un altro italiano è sicuramente felice perchè Andrea Dovizioso chiude olamente in settima posizione, ma visto la caduta del leader del Mondiale del francese Fabio Quartararo, il pilota della Ducati è primo in classifica. Male anche Maverick Vinales che, come sta accadendo spesso, si scioglie come neve al sole e finisce sesto. Gli altri: Alex Rins quinto, Nakagami ottavo, infine Jack Miller e Pol Espargaro in nona e decima posizione.