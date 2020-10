Gp Misano: Vola la Yamaha Petronas nelle seconde libere

In archivio la seconda sessione di prove libere, Misano continua a parlare Yamaha in modo completo. Miglior tempo fatto siglare da un Quartararo perfetto in 1:32:189. Il pilota della Petronas fa benissimo e si fa seguire da Morbidelli secondo a chiudere la doppietta Petronas.

Terza casella per Pol Espargaro per una KTM che continua a fare davvero bene e che conferma di essere in grande spolvero. Quarta casella per Lecuona e seconda KTM nelle prime quattro. Quinta casella per Rossi: il Dottore mette a segno una buona prestazione nei minuti finali e migliora anche un terzo settore dove mostrava qualche sofferenza. Sesto Vinales, ma attenzione allo spagnolo che fa davvero bene con la sua Yamaha in ottima guida e moto che sembra meno pesante.

Settima posizione per Danilo Petrucci e sua migliore prestazione in stagione come migliore Ducati. Ottavo Binder pilota che sta migliorando, nono Oliveira e grande prova del vincitore in Stiria. Decima l'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre Dovizioso undicesimo vede la Q2 per ora da lontano.