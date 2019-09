MotoGp Gp Aragon- Pole di Marquez e seguono Quartararo e Vinales

La Pole Position la prende Marquez. Sulla sua pista, sul tracciato di casa non sbaglia e la Honda riscatta una Misano di difficoltà. Questa volta la pole è pesante ed è la rivincinta sulla pole Yamaha di San Marino. Una prima casella presa alla sua maniera perfetta e cinica in 1:47:009, dimostrandosi il vero animale da qualifica che sa essere. Dietro di lui il solito Quartararo, il quale per questa volta deve vedere il codone di Marc davanti e staccato di 327 millesimi. Vinales solo terzo,staccato di 463 millesimi, ma stavolta non aveva davvero il passo. Quarta casella per la migliore delle Ducati e va a prenderla Miller con la sua Pramac e dimostra di essere un pilota da temperature non torride. Quinto Aleix Espargaro e Aprilia che festeggia doppiamente con Iannone undicesimo e una moto che sta dando risposte nuove ed importanti. Sesto Rossi: bene così per Vale capace di guadagnarsi il Q2 con delle sessioni pazzesche di libere nella giornata di ieri e che dimostra di stare lavorando bene sulla sua moto e il suo set up. Settimo un Cruchtlow che fa sorridere bene la Honda, ma al quale va chiesto qualcosa di più in gara. Ottavo Morbidelli: la Yamaha Petronas funziona e lo sviluppo su questa moto sta davvero crescendo. Nono Mir con la Suzuki, nonostante la caduta nella quarta sessione di libere e decimo Dovizioso e una Ducati ufficialle in difficoltà. Iannone e Morbidelli, a onor di cronaca, avevano fatto un bellissimo Q1, che non ha passato Petrucci e un Lorenzo lontano da se stesso.